В получении взятки уличили экс-полицейского на Кубани

Зная о том, что местная жительница не задекларировала алкоголь, которым торговала, а ее зять незаконно продавал пиротехнику, полицейский потребовал у мелких бизнесменов взятку, чтобы не привлекать их к административной ответственности.

Родственники согласились, но сообщили о поступившем предложении в правоохранительные органы.

28 февраля полицейский в одном из кафе в станице Каневской получил от мужчины две суммы — 5 и 50 тысяч рублей. Сразу после этого его задержали оперативные сотрудники Управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю, действовавшие по информации следователя.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.