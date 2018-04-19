В получении взятки уличили экс-полицейского на Кубани
Бывшему сотруднику полиции предъявили обвинение во взяточничестве после того, как его взяли оперативники ФСБ с деньгами на руках в одном из кафе станицы Каневской.
Бывшему сотруднику полиции предъявили обвинение во взяточничестве после того, как его взяли оперативники ФСБ с деньгами на руках в одном из кафе станицы Каневской.
Зная о том, что местная жительница не задекларировала алкоголь, которым торговала, а ее зять незаконно продавал пиротехнику, полицейский потребовал у мелких бизнесменов взятку, чтобы не привлекать их к административной ответственности.
Родственники согласились, но сообщили о поступившем предложении в правоохранительные органы.
28 февраля полицейский в одном из кафе в станице Каневской получил от мужчины две суммы — 5 и 50 тысяч рублей. Сразу после этого его задержали оперативные сотрудники Управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю, действовавшие по информации следователя.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
По факту взятки окончена служебная проверка, решается вопрос об увольнении сотрудника из ОВД по отрицательным мотивам, уточнили в