Более 30 нетрезвых водителей задержано за минувшие сутки на дорогах Нижегородской области

Сотрудники ГИБДД за минувшие сутки задержали 31 нетрезвого водителя на дорогах Нижегородской области. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.