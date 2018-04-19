Более 30 нетрезвых водителей задержано за минувшие сутки на дорогах Нижегородской области
Всего за сутки в регионе выявлено около 10 тысяч нарушений правил дорожного движения.
Всего за сутки в регионе выявлено около 10 тысяч нарушений правил дорожного движения.
Сотрудники ГИБДД за минувшие сутки задержали 31 нетрезвого водителя на дорогах Нижегородской области. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и
Сообщается также, что 18 апреля в регионе выявлено 9905 нарушений правил дорожного движения, в том числе 8774 — нарушения скоростного режима.
Выявлено 50 нарушений правил проезда пешеходных переходов, 8 — перевозки детей. Пресечено 12 нарушений, связанных с управлением транспортом лицами, не имеющими водительских прав.
Перемещено 135 автомобилей, водители которых нарушили правила стоянки.