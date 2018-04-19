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11:57 (мск), источник: Publika.md

В Колумбии испытывают спецтранспорт для уничтожения коки

В Колумбии испытывают спецтранпорт для уничтожения коки. Как отмечают в Полиции по борьбе с наркотиками, машина снабжена распрыскивателем, мощность которого позволяет распределить отравляющее вещество на 18−20 гектаров в день.

Спецтранспорт бронированный, поэтому ему не страшны расставленные вдоль плантаций коки мины и охрана.

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До 2015 года средство для уничтожения коки сбрасывали на плантации с воздуха. Отказаться от такого метода потребовали экологи, так как отравляющее вещество попадало и на лесную растительность. Кроме того, его относило ветром к населенным пунктам.

По данным Агентства США по борьбе с наркотиками, за последние четыре года в Колумбии плантации коки увеличились вдвое, а производство кокаина утроилось. Президент Дональд Трамп пригрозил отзывом финансовой поддержки Колумбии, если Каракас не добьется сокращения наркотрафика в США.

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