В Колумбии испытывают спецтранспорт для уничтожения коки

Спецтранспорт бронированный, поэтому ему не страшны расставленные вдоль плантаций коки мины и охрана.

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До 2015 года средство для уничтожения коки сбрасывали на плантации с воздуха. Отказаться от такого метода потребовали экологи, так как отравляющее вещество попадало и на лесную растительность. Кроме того, его относило ветром к населенным пунктам.