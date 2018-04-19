В Таганроге осудили шестерых членов ОПГ за ведение игорного бизнеса

По версии следствия, в 2012 году супружеская пара образовали преступную группу, в состав которой также вошли три женщины и мужчина. Злоумышленники организовали в центре Таганрога игровые клубы, которые работали под видом букмекерских контор. В клубах были установлены единые правила проведения игр и применялись меры конспирации.

В 2015 году схему проведения азартных игр раскрыли, к этому времени преступники заработали более 8 млн рублей, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Шестерых человек признали виновными по п. «а» и «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр) и ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (Организация и участие в преступном сообществе).