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13:11 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Таганроге осудили шестерых членов ОПГ за ведение игорного бизнеса

В Ростовской области вынесли приговор организаторам и членам преступного сообщества, которое занималось незаконным проведением азартных игр.

По версии следствия, в 2012 году супружеская пара образовали преступную группу, в состав которой также вошли три женщины и мужчина. Злоумышленники организовали в центре Таганрога игровые клубы, которые работали под видом букмекерских контор. В клубах были установлены единые правила проведения игр и применялись меры конспирации.

В 2015 году схему проведения азартных игр раскрыли, к этому времени преступники заработали более 8 млн рублей, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Шестерых человек признали виновными по п. «а» и «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр) и ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (Организация и участие в преступном сообществе).

Суд приговорил руководителя преступной группы к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 600 тыс. рублей, его жена получила 12 лет и 2 месяца в колонии общего режима, а также штраф 600 тыс. рублей. Еще один мужчина приговорен к шести годам колонии общего режима, трем женщинам суд дал по пять лет условно.

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