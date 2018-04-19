В Волгограде чиновница соцзащиты пойдет под суд за мошенничество
Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области передали в суд уголовное дело о мошенничестве при получении социальных выплат.
Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области передали в суд уголовное дело о мошенничестве при получении социальных выплат.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
В отношении женщины и ее сообщника было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат. Оба обвиняемых свою вину признали. В ходе обыска у них в квартире нашли 900 тысяч рублей. Деньги были арестованы.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области.
Сейчас уголовное дело готовится к передаче в суд. Обвиняемым грозит до десяти лет колонии.