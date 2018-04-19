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11:59 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде чиновница соцзащиты пойдет под суд за мошенничество

Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области передали в суд уголовное дело о мошенничестве при получении социальных выплат.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, 31-летняя сотрудница одного из отделений соцзащиты и ее 27-летний знакомый с января 2016 года по сентябрь 2017 вносили в компьютерную базу данных сведения, благодаря которым случайные волгоградцы, совершенно не зная об этом, получали право на социальные выплаты. Однако деньги похищались участниками преступной группы и делились. Общая сумма причиненного ущерба составила более четырех миллионов рублей.

В отношении женщины и ее сообщника было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат. Оба обвиняемых свою вину признали. В ходе обыска у них в квартире нашли 900 тысяч рублей. Деньги были арестованы.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области.

Сейчас уголовное дело готовится к передаче в суд. Обвиняемым грозит до десяти лет колонии.

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