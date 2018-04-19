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11:33 (мск), источник: Интерфакс

В парке Покровское-Стрешнево найдены фрагменты человеческого скелета

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — Следователи проводят проверку по факту обнаружения фрагментов человеческого скелета в колодце в парке Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова.

Источник: РИА "Новости"

«18 апреля 2018 года на территории парка “Покровское-Стрешнево” в районе одного из прудов в ходе проведения профилактических работ в водосточном колодце были обнаружены останки человеческого скелета», — сказала Иванова.

По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве проводится доследственная проверка.

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