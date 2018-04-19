Выборы Президента бомбой-сюрпризом пытался сорвать новосибирец

Как выяснил суд, 50-летний Николай Д. на своем избирательном участке заявил о предстоящем взрыве бомбы, причем сделал это уже после того, как проголосовал. Инцидент произошел 18 марта примерно в 13 часов в школе № 75 по улице Тургенева, 202.

На выходе из школы мужчина подошел к сотруднику полиции и огорошил его признанием в минировании здания. При этом он не конкретизировал место взрыва. Полицейские осмотрели здание, но ничего подозрительного не нашли.

Мужчину осудили по ч.1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Хулиган объяснил свой поступок тем, что был пьян.

В итоге суд вынес в отношении Николая Д. приговор — полтора года ограничения свободы. Все это время осужденному запрещено покидать Новосибирск и менять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции.