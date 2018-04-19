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11:27 (мск), источник: dostup1.ru

Гендиректора Речелстроя потребовали выпустить из СИЗО под залог 5 млн

Челябинский облсуд рассмотрел в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении Андрея Пязока.

Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении гендиректора компании «Речелстрой (застройщика микрорайона Чурилово Lake City) — адвокаты Андрея Пязока настаивали на том, чтобы суд выпустил его из СИЗО, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

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«Адвокаты Пязока, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), обжаловали постановление Центрального районного суда Челябинска от 6 апреля, которым обвиняемому был продлен срок содержания под стражей до 11 мая 2018 года. Сторона защиты ходатайствовала об изменении избранной меры пресечения на домашний арест либо залог в размере 5 млн рублей», — сообщили в пресс-службе Челябинского облсуда.

Апелляционная инстанция оставила постановление без изменения, ходатайство адвокатов Пязока — без удовлетворения.

По версии следствия, в 2015—2016 годах руководители компании «Речелстрой» похитили денежные средства дольщиков нескольких жилых домов в микрорайоне Чурилово Lake City. Нецелевым образом израсходовано несколько сотен миллионов рублей. По уголовному делу признаны потерпевшими более 700 граждан.

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