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11:26 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии грабитель утонул, убегая от полицейских

В Дюртюлинском районе грабитель утонул, убегая от полицейских. Об этом сообщает МВД по РБ.

В полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что из его гаража пытались похитить имущество. Правоохранителям удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались двое 23-летних молодых людей. Задержать удалось только одного, который дал признательные показания.

— Его соучастник преступления в попытках убежать от погони полицейских, стал переплывать реку, где он утонул, — рассказали в МВД по РБ.

По факту покушения на кражу в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело (ст. 30 и 158 УК РФ).

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