В Башкирии грабитель утонул, убегая от полицейских

В полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что из его гаража пытались похитить имущество. Правоохранителям удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались двое 23-летних молодых людей. Задержать удалось только одного, который дал признательные показания.

— Его соучастник преступления в попытках убежать от погони полицейских, стал переплывать реку, где он утонул, — рассказали в МВД по РБ.