В Башкирии грабитель утонул, убегая от полицейских
В Дюртюлинском районе грабитель утонул, убегая от полицейских. Об этом сообщает МВД по РБ.
В Дюртюлинском районе грабитель утонул, убегая от полицейских. Об этом сообщает МВД по РБ.
В полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что из его гаража пытались похитить имущество. Правоохранителям удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались двое 23-летних молодых людей. Задержать удалось только одного, который дал признательные показания.
— Его соучастник преступления в попытках убежать от погони полицейских, стал переплывать реку, где он утонул, — рассказали в МВД по РБ.
По факту покушения на кражу в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело (ст. 30 и 158 УК РФ).