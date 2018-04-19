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15:41 (мск), источник: Вести Сочи

На границе в Сочи задержан мошенник, находящийся в международном розыске

На российско-абхазской границе пограничники задержали жителя Закавказья, который находился в международном розыске за мошенничество.

Источник: Вести Сочи

Мужчина скрывался от банков, которым задолжал большие суммы денежных средств.

По словам сотрудников пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, мужчина взял несколько кредитов в национальных банках родной республики и уехал за рубеж.

Несколько лет мошенник скрывался на территории третьих стран. Приехав в Краснодарский край, он решил выехать в Абхазию, чтобы найти родственников. Он был задержан при прохождении паспортного контроля. Информацию о том, что на него заведено уголовное дело и была взята подписка о невыезде мужчина не отрицал. Мошенника передали сотрудникам полиции.

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