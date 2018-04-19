На границе в Сочи задержан мошенник, находящийся в международном розыске
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Мужчина скрывался от банков, которым задолжал большие суммы денежных средств.
По словам сотрудников
Несколько лет мошенник скрывался на территории третьих стран. Приехав в Краснодарский край, он решил выехать в Абхазию, чтобы найти родственников. Он был задержан при прохождении паспортного контроля. Информацию о том, что на него заведено уголовное дело и была взята подписка о невыезде мужчина не отрицал. Мошенника передали сотрудникам полиции.