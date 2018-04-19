В Жигулевске «КамАЗ» с отказавшими тормозами «собрал» четыре машины

По предварительным данным ГИБДД, примерно в 8:30 на 971 км автодороги М-5 «Урал» у автомобиля «КамАЗ», под управлением жителя Воронежской области, который ехал со стороны Сызрани в направлении Тольятти, отказала тормозная система. В результате мужчина не справился с управлением, вследствие чего произошло столкновение с четырьмя попутными автомобилями.