Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова может покинуть «Дом 2»
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Дочь Ивана Охлобыстина перепутали с его женой
Странное поведение Дюжева вызвало подозрения у поклонников
Из космоса пришел загадочный снимок (фото)
Вайнштейн и героиновая эпидемия в СШАКто и за что получил Пулитцера
Небензя: Юлии Скрипаль яд ввели, пока она была в коме
El Pais: Действия России встревожили Израиль
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
«Глушаков, выходи»
Роналду забил в 12-м матче подряд и повторил собственный рекорд
Глюк’oZa сфотографировалась на ковре из зефира
София Ротару зарабатывает 30 тысяч евро за выступление
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
Новая российская ракета поражает воображение
Заблокировать Telegram оказалось невозможно
Фоторепортажи
16США совместно с Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
11:42 (мск), источник: "Российская газета"

На экс-главу администрации Нижнего Новгорода завели дело о взятке

В настоящее время Кондрашов объявлен в розыск.

Источник: Агентство «Москва»

Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова и его заместителя Владимира Привалова. Они подозреваются в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По версии следствия, в 2012—2013 годах бывшие чиновники получили от одного из предпринимателей взятку в размере 17 миллионов рублей. Бизнесмен собирался построить крематорий, для чего требовалось выделение земельного участка. Также деньги якобы были заплачены за общее покровительство.

В настоящее время Кондрашов объявлен в розыск, а Привалов и посредники в получении взятки — предприниматели Сергей Муравлев и Юрий Гришин — задержаны, им предъявлено обвинение, следствие будет просить суд избрать им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Олег Кондрашов пришел в политику из бизнеса, сначала был депутатом гордумы Нижнего Новгорода, а в декабре 2010 года стал первым главой администрации муниципалитета, на этом посту он пробыл до лета 2015-го. С июля 2017-го возглавляет телекомпанию «Волга». В данный момент, по сообщению ряда СМИ, находится на лечении за границей.

Бывший заместитель Кондрашова Владимир Привалов в мае 2017 года уже был осужден на пять лет условно по части 3 статьи 285 УК РФ — «Злоупотребление должностными полномочиями». Чиновника признали виновным в том, что он по заниженной стоимости продал акции ОАО «ТЭК-НН», принадлежавшего муниципалитету. В результате этого городской казне был причинен ущерб на 173 миллиона рублей.

Все новости региона
 Размер пени за неуплату налогов ограничат
В Кремле прокомментировали исполнение решения по блокировке Telegram
СМИ узнали о подготовке провокации с химическим оружием в Сирии
Итальянец унаследовал €1,5 млн, но не может их потратить
Бойня в Уэйко. Как борьба ФБР с сектой обернулась кошмаром
Американская героиня, посадившая самолет после взрыва двигателя
США опасаются реакции в случае пролета ракет над территорией РФ
США отказали во въезде приме-балерине Большого театра
СМИ: Германия просит США освободить ее от санкций против России
Спорт
«Глушаков, выходи» Московский "Спартак" неожиданно проиграл "Тосно" на своем поле в полуфинале Кубка России. После матча болельщики требовали объяснений от Дениса Глушакова
Авто
Путин назвал топливо будущего (и это не электричество) Президент России поставил точку в споре, какое топливо приоритетнее для России – и это не новомодное электричество
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Кино
Шарлиз Терон рассказала, как набирала 23 кг для роли Чтобы сыграть многодетную мать, страдающую ожирением, актрисе приходилось вставать посреди ночи и есть спагетти с сыром
Недвижимость
Фигурист Жулин решил продать свою квартиру
Цены на хостелы резко взлетели на майские праздники
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
5 городов, где недвижимость дорожает быстрее всего
Леди
Дочки Веры Брежневой, Славы: с кем встречаются дети российских знаменитостей Кого выбирают дети российских знаменитостей и что мы знаем об их избранниках.
Дети
52-летний Егор Кончаловский впервые показал лицо сына Год назад режиссер второй раз стал отцом.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь