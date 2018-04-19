Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Валерия с размахом отметила 50-летие
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
52-летний Егор Кончаловский впервые показал лицо сына
Странное поведение Дюжева вызвало подозрения у поклонников
Из космоса пришел загадочный снимок (фото)
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Небензя: Юлии Скрипаль яд ввели, пока она была в коме
El Pais: Действия России встревожили Израиль
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Рекорд Кросби помог «Питтсбургу» разгромить «Филадельфию» в КС
Кучеров поучаствовал в массовой драке в матче Кубка Стэнли
Глюк’oZa сфотографировалась на ковре из зефира
София Ротару зарабатывает 30 тысяч евро за выступление
Мужчине дважды пересадили лицо
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
Новая российская ракета поражает воображение
Заблокировать Telegram оказалось невозможно
Фоторепортажи
16США совместно с Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
11:47 (мск), источник: Комсомольская правда

Уголовное дело возбудили после столкновения поездов в Новосибирской области

Следователи осмотрели место ЧП, изъяли техническую документацию.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте сообщило о возбуждении уголовного дела после столкновения поездов и схода с рельс вагонов на станции Евсино в Новосибирской области.

Напомним, ЧП произошло днем в среду, 18 апреля, но данные ведомств о нем до сих пор разнятся. Так следователи сообщают о том, что столкновение произошло в 15:30 по местному времени и что в результате него с путей сошло девять вагонов с углем.

При этом по данным Западно-Сибирской железной дороги в 15:02 тепловоз с 35 вагонами, не принадлежащий РЖД, сошел с подъездных путей и столкнулся с вагонами стоящего грузового поезда. В этом ведомстве сообщают о сходе с рельс 15 вагонов.

Достоверно известно, что в столкновении пострадал только один человек — машинист тепловоза. Его доставили в медицинское учреждение, где он находится до сих пор.

— Завершен осмотр места происшествия, изъяты средства объективного контроля, техническая документация, проводятся допросы и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, — рассказывают в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления.

Расследование идет по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса РФ — «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности причинение крупного ущерба». Виновному грозит до двух лет лишения свободы.

Все новости региона
 Настя Ивлеева объяснила, почему у нее не складывается личная жизнь
Сингапурские ученые научили роботов собирать мебель из IKEA
СМИ узнали о подготовке провокации с химическим оружием в Сирии
Итальянец унаследовал €1,5 млн, но не может их потратить
Бойня в Уэйко. Как борьба ФБР с сектой обернулась кошмаром
Американская героиня, посадившая самолет после взрыва двигателя
США опасаются реакции в случае пролета ракет над территорией РФ
США отказали во въезде приме-балерине Большого театра
СМИ: Германия просит США освободить ее от санкций против России
Спорт
«Глушаков, выходи» Московский "Спартак" неожиданно проиграл "Тосно" на своем поле в полуфинале Кубка России. После матча болельщики требовали объяснений от Дениса Глушакова
Авто
Путин назвал топливо будущего (и это не электричество) Президент России поставил точку в споре, какое топливо приоритетнее для России – и это не новомодное электричество
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Кино
Шарлиз Терон рассказала, как набирала 23 кг для роли Чтобы сыграть многодетную мать, страдающую ожирением, актрисе приходилось вставать посреди ночи и есть спагетти с сыром
Недвижимость
В каких странах есть недвижимость у чиновников и депутатов
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Леди
Дочки Веры Брежневой, Славы: с кем встречаются дети российских знаменитостей Кого выбирают дети российских знаменитостей и что мы знаем об их избранниках.
Дети
52-летний Егор Кончаловский впервые показал лицо сына Год назад режиссер второй раз стал отцом.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь