Уголовное дело возбудили после столкновения поездов в Новосибирской области
Следователи осмотрели место ЧП, изъяли техническую документацию.
Следователи осмотрели место ЧП, изъяли техническую документацию.
Напомним, ЧП произошло днем в среду, 18 апреля, но данные ведомств о нем до сих пор разнятся. Так следователи сообщают о том, что столкновение произошло в 15:30 по местному времени и что в результате него с путей сошло девять вагонов с углем.
При этом по данным
— Завершен осмотр места происшествия, изъяты средства объективного контроля, техническая документация, проводятся допросы и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, — рассказывают в
Расследование идет по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса РФ — «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности причинение крупного ущерба». Виновному грозит до двух лет лишения свободы.