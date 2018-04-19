Уголовное дело возбудили после столкновения поездов в Новосибирской области

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте сообщило о возбуждении уголовного дела после столкновения поездов и схода с рельс вагонов на станции Евсино в Новосибирской области.

Напомним, ЧП произошло днем в среду, 18 апреля, но данные ведомств о нем до сих пор разнятся. Так следователи сообщают о том, что столкновение произошло в 15:30 по местному времени и что в результате него с путей сошло девять вагонов с углем.

При этом по данным Западно-Сибирской железной дороги в 15:02 тепловоз с 35 вагонами, не принадлежащий РЖД, сошел с подъездных путей и столкнулся с вагонами стоящего грузового поезда. В этом ведомстве сообщают о сходе с рельс 15 вагонов.

Достоверно известно, что в столкновении пострадал только один человек — машинист тепловоза. Его доставили в медицинское учреждение, где он находится до сих пор.

— Завершен осмотр места происшествия, изъяты средства объективного контроля, техническая документация, проводятся допросы и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, — рассказывают в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления.