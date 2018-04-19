16-летняя девочка нашлась спустя 11 дней после исчезновения
Поиск пропавшего подростка принес результаты — Веру Ш. благополучно нашли после полутора недель отсутствия. В настоящее время со школьницей общаются сотрудники полиции Новосибирска.
Поиск пропавшего подростка принес результаты — Веру Ш. благополучно нашли после полутора недель отсутствия. В настоящее время со школьницей общаются сотрудники полиции Новосибирска.
Обнаружить пропавшего подростка удалось благодаря грамотным действиям сотрудников отдела полиции № 5 «Дзержинский», сообщает
Как отмечалось ранее, Вера Ш. пропала в Пасху, 8 апреля. Она вышла из дома в Калининском районе и бесследно исчезла.
В поисковой ориентировке говорилось, что рост девушки — 165 сантиметров, телосложение среднее, волосы длинные
В последние дни в Новосибирске произошел всплеск исчезновений
К счастью, нередко пропавшие школьницы находятся живыми и здоровыми. В ноябре прошлого года 14-летнюю девочку вернули домой, о ней ничего не было известно более 10 дней. Оказалось, что все это время она находилась у друга.