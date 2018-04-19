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12:42 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

600 тысяч рублей отняли у жительницы Ростовской области

600 тысяч рублей отняли у жительницы Целинского района Ростовской области.

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, женщина вернулась домой, получив банке кредит, когда к ней пришла мириться семья, с которой она находилась в ссоре.

Однако уладить конфликт не удалось. В ходе него глава пришедшего семейства забрал у хозяйки дома сумку с деньгами, после чего гости ушли.

Потерпевшая обратилась в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого.

В настоящее время в отношении мужчины, который ранее отбывал наказание за кражу, наркотики и причинение смерти по неосторожности, завели уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж).

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