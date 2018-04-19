В Сочи грузовая «Газель» врезалась в дорожное ограждение

Видеозапись с места ДТП опубликовали в социальных сетях. На записи видно, как очевидцы помогают выбраться из салона «Газели» двоим мужчинам. По их словам, до ДТП грузовик кидало из стороны в сторону, его водитель и пассажир были в состоянии опьянения.