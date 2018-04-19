Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Развеян 12-летний слух о трагедии с Николаем Караченцовым
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Прокуратура разрешила школьникам не носить форму
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
Самое мощное современное оружие России (фото)
Вайнштейн и героиновая эпидемия в СШАКто и за что получил Пулитцера
Ольга Орлова может покинуть «Дом 2»
«Из Кремля мне пока не звонили». Иван Ургант отмечает 40-летие
РФ ответила на желание офицеров ВМС Украины вернутся в Крым
У окошка: женщину засосало в иллюминатор Boeing
Рекорд Кросби помог «Питтсбургу» разгромить «Филадельфию» в КС
Россиянин поучаствовал в массовой драке в матче Кубка Стэнли
Валерия с размахом отметила 50-летие
С кем встречаются дети российских знаменитостей (фото)
Мужчине дважды пересадили лицо
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
Скандал: новое фальшивое порно со знаменитостями
Из космоса пришел загадочный снимок (фото)
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
11Ушедшие в историю
15:04 (мск), источник: Кубань 24

В Сочи грузовая «Газель» врезалась в дорожное ограждение

Авария произошла утром 19 апреля на объездной дороге около Мацестинского тоннеля.

Видеозапись с места ДТП опубликовали в социальных сетях. На записи видно, как очевидцы помогают выбраться из салона «Газели» двоим мужчинам. По их словам, до ДТП грузовик кидало из стороны в сторону, его водитель и пассажир были в состоянии опьянения.

На место выехали скорая помощь и сотрудники полиции. Пострадавших госпитализировали. Обстоятельства ДТП выясняются.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
 Какие культурные события ждут туристов летом на Кубани
Краснодарский эксперт объяснил, как опознать ядовитых змей
Захарова: в сирийской Думе нашли дымовые шашки из Солсбери
Арестован бывший вице-президент «Росгосстраха» Сергей Хачатуров
Как найти самых далеких предков и составить свою родословную
Порошенко назвал основание Москвы «опрометчивым решением»
Аналитики ЦБ предупредили о влиянии санкций на инфляцию
Бойня в Уэйко. Как борьба ФБР с сектой обернулась кошмаром
Китай решил сотрудничать с Россией вопреки западным санкциям
Спорт
«Глушаков, выходи» Московский "Спартак" неожиданно проиграл "Тосно" на своем поле в полуфинале Кубка России. После матча болельщики требовали объяснений от Дениса Глушакова
Авто
Путин назвал топливо будущего (и это не электричество) Президент России поставил точку в споре, какое топливо приоритетнее для России – и это не новомодное электричество
Кино
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ В Москве состоялось ежегодное мероприятие, посвященное предстоящему музыкальному событию
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Недвижимость
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
В Крыму запретили строить жилье на берегу моря
Фигурист Жулин решил продать свою квартиру
Море разрушает дома на востоке Англии (видео)
Леди
Дочки Веры Брежневой, Славы: с кем встречаются дети российских знаменитостей Кого выбирают дети российских знаменитостей и что мы знаем об их избранниках.
Дети
52-летний Егор Кончаловский впервые показал лицо сына Год назад режиссер второй раз стал отцом.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь