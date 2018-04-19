100 полицейских привлекли к поиску и задержанию убийцы под Волгоградом

Как выяснилось, тот скончался в машине от огнестрельного ранения. Полицейские, опросив очевидцев, выяснили, что убийцей мог быть односельчанин мужчины. Правоохранители установили, что тот скрывается и имеет при себе пистолет и охотничье ружье. Его искали в течение нескольких часов более 100 сотрудников полиции. Сотрудники уголовного розыска, ППС и бойцов спецподразделения Росгвардии блокировали район вероятного нахождения подозреваемого, чем напугали его. Тот, понимая, что скрываться уже бесполезно, сдался им. Скоро он будет передан в территориальное подразделение Следственного комитета России.