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12:41 (мск), источник: АиФ Волгоград

100 полицейских привлекли к поиску и задержанию убийцы под Волгоградом

В Городищенском районе Волгоградской области убийца, увидев, что его ищет более 100 полицейских, сдался правоохранителям.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, 18 апреля в полицию поступило сообщение о выстрелах в одном из поселков. Приехавшие правоохранители нашли «УАЗ» с 57-летним мужчиной внутри.

Как выяснилось, тот скончался в машине от огнестрельного ранения. Полицейские, опросив очевидцев, выяснили, что убийцей мог быть односельчанин мужчины. Правоохранители установили, что тот скрывается и имеет при себе пистолет и охотничье ружье. Его искали в течение нескольких часов более 100 сотрудников полиции. Сотрудники уголовного розыска, ППС и бойцов спецподразделения Росгвардии блокировали район вероятного нахождения подозреваемого, чем напугали его. Тот, понимая, что скрываться уже бесполезно, сдался им. Скоро он будет передан в территориальное подразделение Следственного комитета России.

Правоохранители возбудили уголовное дело.

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