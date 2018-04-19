В Зеленоградске женщина зарегистрировала в своей квартире сразу 11 иностранцев

Источник: Комсомольская правда

Заработать на нарушении миграционного законодательства захотела 53-летняя женщина, проживающая на улице Московской. Она зарегистрировала в своей квартире сразу 11 иностранцев.

— Сотрудники полиции выяснили, что гости региона из Средней Азии в квартире подозреваемой никогда не появлялись и не проживали, — рассказали в пресс-службе УМВД.