В Зеленоградске женщина зарегистрировала в своей квартире сразу 11 иностранцев
В Зеленоградске полицейские выявили очередную «резиновую квартиру». Об этом сообщает
В Зеленоградске полицейские выявили очередную «резиновую квартиру». Об этом сообщает
Заработать на нарушении миграционного законодательства захотела 53-летняя женщина, проживающая на улице Московской. Она зарегистрировала в своей квартире сразу 11 иностранцев.
— Сотрудники полиции выяснили, что гости региона из Средней Азии в квартире подозреваемой никогда не появлялись и не проживали, — рассказали в
В отношении горожанки завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина». Санкция данной статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.