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15:50 (мск), источник: Комсомольская правда

В Зеленоградске женщина зарегистрировала в своей квартире сразу 11 иностранцев

В Зеленоградске полицейские выявили очередную «резиновую квартиру». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Источник: Комсомольская правда

Заработать на нарушении миграционного законодательства захотела 53-летняя женщина, проживающая на улице Московской. Она зарегистрировала в своей квартире сразу 11 иностранцев.

— Сотрудники полиции выяснили, что гости региона из Средней Азии в квартире подозреваемой никогда не появлялись и не проживали, — рассказали в пресс-службе УМВД.

В отношении горожанки завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина». Санкция данной статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

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