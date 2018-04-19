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11:57 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре задержали мужчину, который заминировал ТЦ «Аврора»

По сведениям стражей порядка, из торгового центра эвакуировали 3 с половиной тысячи человек.

Стало известно, кто вчера провернул злую шутку и сообщил о том, что в торговом центре «Аврора» бомба. Телефонным террористом оказался 33-летний местный житель, проживающий в Академическом переулке. Парень официально не работает и ранее судим за кражу, сообщил «КП-Самара» собственный источник.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, мужчина на спец. линию 112 со своего мобильно и заявил, что «Аврору» заминировали. Оперативные службы выехали на улицу Аэродромную, где расположен комплекс. Совместно со службой безопасности ТЦ они провели эвакуацию — из здания вывели примерно 3 тысячи 500 человек. К счастью, взрывных устройств не обнаружено.

По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали. В ближайшее время ему будут избирать меру пресечения. Сам он на допросе у силовиков заявил, что сделал звонок из-за «хулиганских побуждений».

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