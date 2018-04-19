В Самаре задержали мужчину, который заминировал ТЦ «Аврора»
По сведениям стражей порядка, из торгового центра эвакуировали 3 с половиной тысячи человек.
По сведениям стражей порядка, из торгового центра эвакуировали 3 с половиной тысячи человек.
Стало известно, кто вчера провернул злую шутку и сообщил о том, что в торговом центре «Аврора» бомба. Телефонным террористом оказался 33-летний местный житель, проживающий в Академическом переулке. Парень официально не работает и ранее судим за кражу, сообщил «КП-Самара» собственный источник.
По информации
По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали. В ближайшее время ему будут избирать меру пресечения. Сам он на допросе у силовиков заявил, что сделал звонок