В Самаре задержали мужчину, который заминировал ТЦ «Аврора»

Стало известно, кто вчера провернул злую шутку и сообщил о том, что в торговом центре «Аврора» бомба. Телефонным террористом оказался 33-летний местный житель, проживающий в Академическом переулке. Парень официально не работает и ранее судим за кражу, сообщил «КП-Самара» собственный источник.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, мужчина на спец. линию 112 со своего мобильно и заявил, что «Аврору» заминировали. Оперативные службы выехали на улицу Аэродромную, где расположен комплекс. Совместно со службой безопасности ТЦ они провели эвакуацию — из здания вывели примерно 3 тысячи 500 человек. К счастью, взрывных устройств не обнаружено.