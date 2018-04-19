В трех районах Кубани обнаружен бруцеллёз
В личных подсобных фермерских хозяйствах в Успенском, Отрадненском и Лабинском районах Краснодарского края выявлено четыре очага бруцеллёза крупного рогатого скота.
В личных подсобных фермерских хозяйствах в Успенском, Отрадненском и Лабинском районах Краснодарского края выявлено четыре очага бруцеллёза крупного рогатого скота.
Всего заболело пять голов крупного рогатого скота. Специалисты Россельхознадзора уточнили, что болезнь была обнаружена в период с 9 по 13 апреля.
В региональном Управлении Россельхознадзора напомнили, что всем, кто занимается содержанием и разведением крупного и мелкого рогатого скота, необходимо соблюдать ветеринарное законодательство, чтобы исключить риск заболеванием людей и животных:
— Не перевозить животных, продукты животного происхождения, корма и кормовые добавки без контроля со стороны государственных ветеринарных специалистов и без ветеринарных сопроводительных документов.
— Убой животных осуществлять только после предубойного осмотра ветеринарным специалистом и на убойных предприятиях.
— Использовать и продавать продукцию животного происхождения только после проведения
— Не покупать животноводческую продукцию на стихийных рынках.
— О падеже или массовом заболевании животных незамедлительно сообщать в государственные органы ветеринарии.