В трех районах Кубани обнаружен бруцеллёз

Всего заболело пять голов крупного рогатого скота. Специалисты Россельхознадзора уточнили, что болезнь была обнаружена в период с 9 по 13 апреля.

В региональном Управлении Россельхознадзора напомнили, что всем, кто занимается содержанием и разведением крупного и мелкого рогатого скота, необходимо соблюдать ветеринарное законодательство, чтобы исключить риск заболеванием людей и животных:

— Не перевозить животных, продукты животного происхождения, корма и кормовые добавки без контроля со стороны государственных ветеринарных специалистов и без ветеринарных сопроводительных документов.

— Убой животных осуществлять только после предубойного осмотра ветеринарным специалистом и на убойных предприятиях.

— Использовать и продавать продукцию животного происхождения только после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и лабораторного заключения об их безопасности.

— Не покупать животноводческую продукцию на стихийных рынках.