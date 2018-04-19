ВС Башкирии заменил меру пресечения замглавы БРКА Ромео Фарукшину на домашний арест

Ромео Фарукшин был задержан неделю назад при получении 250 тыс. руб. вознаграждения от юриста, которому, по версии следствия, обещал содействие в успешной сдаче экзамена на статус адвоката. Ему предъявлено обвинение в коммерческом подкупе (ч. 7 ст. 204 УК РФ).

12 апреля Советский суд Уфы поместил Ромео Фарукшина под арест на два месяца, пока длится предварительное следствие. На этом настоял следователь отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР Руслан Бардачевский и прокуратура, указав на то, что обвиняемый на свободе может оказать давление на свидетелей.