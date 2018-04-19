Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алла Пугачева удивила поклонников озорным селфи
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Четыре человека пострадали при нападении ученика на школу в Башкирии
Небензя резко ответил на обвинения Британии в адрес Путина
В Индонезии из реки выловили жуткого монстра (фото)
Вайнштейн и героиновая эпидемия в СШАКто и за что получил Пулитцера
Заседание ОЗХО по Сирии закончилось паникой и истерикой Запада
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
После тяжелой болезни умерла актриса Волчкова - СМИ
СМИ: Юлия Скрипаль разрушила план Лондона по РФ
Глюк’oZa сфотографировалась на ковре из зефира
София Ротару зарабатывает 30 тысяч евро за выступление
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Российские «Терминаторы» пугают запад
В России появился «Царь-телефон» по пугающей цене (фото)
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
10Самые живописные мосты мира
12:08 (мск), источник: Коммерсантъ

ВС Башкирии заменил меру пресечения замглавы БРКА Ромео Фарукшину на домашний арест

Верховный суд Башкирии сегодня пересмотрел меру пресечения заместителю председателя Башкирской республиканской коллегии адвокатов Ромео Фарукшину с ареста на домашний арест, сообщил информированный собеседник.

Ромео Фарукшин был задержан неделю назад при получении 250 тыс. руб. вознаграждения от юриста, которому, по версии следствия, обещал содействие в успешной сдаче экзамена на статус адвоката. Ему предъявлено обвинение в коммерческом подкупе (ч. 7 ст. 204 УК РФ).

12 апреля Советский суд Уфы поместил Ромео Фарукшина под арест на два месяца, пока длится предварительное следствие. На этом настоял следователь отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР Руслан Бардачевский и прокуратура, указав на то, что обвиняемый на свободе может оказать давление на свидетелей.

Как сообщал «Ъ-Уфа», заявление в УФСБ на предложение за деньги успешно сдать экзамены в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Башкирии написал сам юрист, заподозривший в действиях сотрудника БРКА нарушение закона.

Все новости региона
 Почему Telegram невозможно заблокировать
Новый троян атакует российские банки
СМИ узнали о подготовке провокации с химическим оружием в Сирии
Американская героиня, посадившая самолет после взрыва двигателя
США опасаются реакции в случае пролета ракет над территорией РФ
Великобритания может запретить ватные палочки
СМИ: Германия просит США освободить ее от санкций против России
Клименко извинился за действия РКН при блокировке Telegram
Ретривер заплакал после того, как его спасли волонтеры
Спорт
«Глушаков, выходи» Московский "Спартак" неожиданно проиграл "Тосно" на своем поле в полуфинале Кубка России. После матча болельщики требовали объяснений от Дениса Глушакова
Авто
Путин назвал топливо будущего (и это не электричество) Президент России поставил точку в споре, какое топливо приоритетнее для России – и это не новомодное электричество
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Кино
Шарлиз Терон рассказала, как набирала 23 кг для роли Чтобы сыграть многодетную мать, страдающую ожирением, актрисе приходилось вставать посреди ночи и есть спагетти с сыром
Недвижимость
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
Леди
Дочки Веры Брежневой, Славы: с кем встречаются дети российских знаменитостей Кого выбирают дети российских знаменитостей и что мы знаем об их избранниках.
Дети
52-летний Егор Кончаловский впервые показал лицо сына Год назад режиссер второй раз стал отцом.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь