Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова может покинуть «Дом 2»
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Клэр Дэйнс станет мамой во второй раз
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
Заблокировать Telegram оказалось невозможно
Вайнштейн и героиновая эпидемия в СШАКто и за что получил Пулитцера
Небензя: Юлии Скрипаль яд ввели, пока она была в коме
El Pais: Действия России встревожили Израиль
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
«Глушаков, выходи»
Роналду забил в 12-м матче подряд и повторил собственный рекорд
Алла Пугачева удивила поклонников озорным селфи
Валерия с размахом отметила 50-летие
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
Новая российская ракета поражает воображение
Заблокировать Telegram оказалось невозможно
Фоторепортажи
16США совместно с Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
12:45 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Набережных Челнах пьяный работник автозаправки перевернулся на угнанном автомобиле

(Набережные Челны, 19 апреля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах пьяный работник автозаправки перевернулся на угнанном автомобиле.

Происшествие случилось в ночь на 18 апреля. 19-летний пьяный работник автозаправочной станции, расположенной на Мензелинском тракте, угнал отечественный автомобиль. На чужой машине он направился в сторону Сармановского района, откуда сам родом.

Однако по дороге не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся. Угонщик с серьезными травмами доставлен в ЦРБ Альметьевска.

Все новости региона
Минниханов: 90 процентов представленных на РВФ стартапов мы попытаемся реализовать в Татарстане
СМИ узнали о подготовке провокации с химическим оружием в Сирии
Итальянец унаследовал €1,5 млн, но не может их потратить
Бойня в Уэйко. Как борьба ФБР с сектой обернулась кошмаром
Американская героиня, посадившая самолет после взрыва двигателя
США опасаются реакции в случае пролета ракет над территорией РФ
США отказали во въезде приме-балерине Большого театра
СМИ: Германия просит США освободить ее от санкций против России
Спорт
«Глушаков, выходи» Московский "Спартак" неожиданно проиграл "Тосно" на своем поле в полуфинале Кубка России. После матча болельщики требовали объяснений от Дениса Глушакова
Авто
Путин назвал топливо будущего (и это не электричество) Президент России поставил точку в споре, какое топливо приоритетнее для России – и это не новомодное электричество
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Кино
Шарлиз Терон рассказала, как набирала 23 кг для роли Чтобы сыграть многодетную мать, страдающую ожирением, актрисе приходилось вставать посреди ночи и есть спагетти с сыром
Недвижимость
Фигурист Жулин решил продать свою квартиру
Цены на хостелы резко взлетели на майские праздники
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
5 городов, где недвижимость дорожает быстрее всего
Леди
Дочки Веры Брежневой, Славы: с кем встречаются дети российских знаменитостей Кого выбирают дети российских знаменитостей и что мы знаем об их избранниках.
Дети
52-летний Егор Кончаловский впервые показал лицо сына Год назад режиссер второй раз стал отцом.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь