В Набережных Челнах пьяный работник автозаправки перевернулся на угнанном автомобиле
(Набережные Челны, 19 апреля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах пьяный работник автозаправки перевернулся на угнанном автомобиле.
(Набережные Челны, 19 апреля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах пьяный работник автозаправки перевернулся на угнанном автомобиле.
Происшествие случилось в ночь на 18 апреля. 19-летний пьяный работник автозаправочной станции, расположенной на Мензелинском тракте, угнал отечественный автомобиль. На чужой машине он направился в сторону Сармановского района, откуда сам родом.
Однако по дороге не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся. Угонщик с серьезными травмами доставлен в ЦРБ Альметьевска.