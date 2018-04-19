В Набережных Челнах пьяный работник автозаправки перевернулся на угнанном автомобиле

Происшествие случилось в ночь на 18 апреля. 19-летний пьяный работник автозаправочной станции, расположенной на Мензелинском тракте, угнал отечественный автомобиль. На чужой машине он направился в сторону Сармановского района, откуда сам родом.

Однако по дороге не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся. Угонщик с серьезными травмами доставлен в ЦРБ Альметьевска.