В Крыму бронегрузовик Урал «нанизал» Славуту
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости Крым. Авария с участием бронированного автомобиля Урал и легковой Таврии Славуты произошла в четверг в Симферополе. Об этом сообщают в соцсетях очевидцы происшествия.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости Крым. Авария с участием бронированного автомобиля Урал и легковой Таврии Славуты произошла в четверг в Симферополе. Об этом сообщают в соцсетях очевидцы происшествия.
ДТП произошло в районе улицы Объездной — там столкнулись Таврия и Урал. В результате «легковушка» зацепилась за большегруз и повисла на нем, левые колеса оторвались от земли и автомобиль балансировал на правом переднем и правом заднем колесах.
По информации очевидцев, Славута выезжала с заправки и не пропустила бронемобиль, однако пока официальных данных о происшествии нет. По словам свидетелей аварии, обошлось без пострадавших.