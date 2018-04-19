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12:50 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму бронегрузовик Урал «нанизал» Славуту

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости Крым. Авария с участием бронированного автомобиля Урал и легковой Таврии Славуты произошла в четверг в Симферополе. Об этом сообщают в соцсетях очевидцы происшествия.

ДТП произошло в районе улицы Объездной — там столкнулись Таврия и Урал. В результате «легковушка» зацепилась за большегруз и повисла на нем, левые колеса оторвались от земли и автомобиль балансировал на правом переднем и правом заднем колесах.

Во время загрузки произошла ошибка.

По информации очевидцев, Славута выезжала с заправки и не пропустила бронемобиль, однако пока официальных данных о происшествии нет. По словам свидетелей аварии, обошлось без пострадавших.

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