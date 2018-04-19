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13:14 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Очевидцы: в Воронеже автобус зажал дверью пассажирку и протащил несколько метров

Инцидент произошел на Ленинском проспекте.

Жительница Воронежа пострадала во время поездки в маршрутке № 77 в четверг, 19 апреля. Инцидент произошел на Ленинском проспекте в районе остановки «Полины Осипенко», сообщили корреспонденту в «системе-112».

Женщина 30-ти лет попыталась сесть в маршрутку, когда ей дверями зажало руку. Водитель автобуса не заметил пассажирку и закрыл двери. В итоге автобус протащил ее по улице несколько метров, после чего рука женщины высвободилась.

Женщина получила травму руки. Ей вызвали «скорую». В отделе пропаганды городского управления ГИБДД уточняют информацию о случившемся.

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