Донские полицейские задержали мужчин, находившихся в федеральном розыске
В Ростовской области задержали двух мужчин, находившихся в федеральном розыске.
В Ростовской области задержали двух мужчин, находившихся в федеральном розыске.
Инспекторы ДПС остановили машину на трассе «Ростов — Ставрополь». При проверке документов выяснилось, что водителя разыскивают за хранение наркотиков. Мужчина попытался скрыться. Полицейские отправились за ним в погоню. Автомобиль удалось остановить. После задержания выяснилось, что пассажир также находится в федеральном розыске.
«Инспекторы ДПС организовали преследование транспортного средства, а также передали информацию ближайшему наряду. Двумя патрульными автомобилями полицейские заблокировали Ford Mondeo, но водитель резко свернул в поле. После недолгой погони инспекторы ДПС остановили преследуемый автомобиль. Водитель и пассажир попытались убежать, но были задержаны», — рассказала сотрудник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Ростовской области Мария Залепилова.