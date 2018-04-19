Донские полицейские задержали мужчин, находившихся в федеральном розыске

Инспекторы ДПС остановили машину на трассе «Ростов — Ставрополь». При проверке документов выяснилось, что водителя разыскивают за хранение наркотиков. Мужчина попытался скрыться. Полицейские отправились за ним в погоню. Автомобиль удалось остановить. После задержания выяснилось, что пассажир также находится в федеральном розыске.