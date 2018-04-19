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15:43 (мск), источник: Sputnik.by

Погрузчик задавил сотрудницу «Кроноспана» в Могилеве

Водитель погрузчика не заметил начальника склада — женщина скончалась на месте от полученных травм.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 апр — Sputnik. Сотрудница могилевского предприятия «Кроноспан ОСБ» погибла под колесами погрузчика, сообщили Sputnik в УСК по Могилевской области.

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Трагедия произошла 16 апреля на территории склада древесины ИООО «Кроноспан ОСБ» в областном центре. 32-летний водитель погрузчика Volvo в ходе выполнения работ не заметил и совершил наезд на начальника склада.

«В результате наезда 37-летней женщине причинены телесные повреждения не совместимые с жизнью, она скончалась на месте», — проинформировала официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. «В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия: допрашиваются свидетели и очевидцы, изучаются документация по охране труда и технике безопасности», — добавила Соленюк.

По словам Соленюк, подозреваемый ранее не привлекался к уголовной ответственности. Следователи собирают материалы, характеризующие его личность.

По результатам расследования будет дана окончательная правовая оценка.

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