Новосибирский торговый центр «Версаль» эвакуировали по тревоге

Торгово-развлекательный центр «Версаль» на площади Маркса в Новосибирске эвакуировали по тревоге ближе к вечеру четверга, 19 апреля.

— Говорят, тревога учебная. Выводили всех из здания буквально на две минуты, после всех запустили внутрь. Внутри здания по аудио системам всем сообщают, что причины для беспокойства отсутствуют и извиняются за неудобства, — рассказали «Комсомольской правде» очевидцы эвакуации.

А утром в четверг стало известно об эвакуации сотен людей из бизнес-центра «Хилтон». Она также оказалась учебной, людей вывели к театру «Глобус» и вскоре запустили в здание.