Новосибирский торговый центр «Версаль» эвакуировали по тревоге
Людей вывели на улицу на несколько минут и извинились за неудобства.
Людей вывели на улицу на несколько минут и извинились за неудобства.
— Говорят, тревога учебная. Выводили всех из здания буквально на две минуты, после всех запустили внутрь. Внутри здания по аудио системам всем сообщают, что причины для беспокойства отсутствуют и извиняются за неудобства, — рассказали «Комсомольской правде» очевидцы эвакуации.
А утром в четверг стало известно об эвакуации сотен людей из
После трагических событий в Кемерово в Новосибирске эвакуации зданий с большой проходимостью происходят регулярно. Но было среди них и реальное ЧП. Вечером 12 апреля