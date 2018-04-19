Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Глюк’oZa сфотографировалась на ковре из зефира
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына
В России хотят обанкротить один из крупнейших заводов
Из космоса пришел загадочный снимок (фото)
Вайнштейн и героиновая эпидемия в СШАКто и за что получил Пулитцера
Небензя: Юлии Скрипаль яд ввели, пока она была в коме
El Pais: Действия России встревожили Израиль
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
«Глушаков, выходи»
Роналду забил в 12-м матче подряд и повторил собственный рекорд
Алла Пугачева удивила поклонников озорным селфи
Валерия с размахом отметила 50-летие
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
Новая российская ракета поражает воображение
Заблокировать Telegram оказалось невозможно
Фоторепортажи
16США совместно с Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
13:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Новосибирский торговый центр «Версаль» эвакуировали по тревоге

Людей вывели на улицу на несколько минут и извинились за неудобства.

Торгово-развлекательный центр «Версаль» на площади Маркса в Новосибирске эвакуировали по тревоге ближе к вечеру четверга, 19 апреля.

— Говорят, тревога учебная. Выводили всех из здания буквально на две минуты, после всех запустили внутрь. Внутри здания по аудио системам всем сообщают, что причины для беспокойства отсутствуют и извиняются за неудобства, — рассказали «Комсомольской правде» очевидцы эвакуации.

А утром в четверг стало известно об эвакуации сотен людей из бизнес-центра «Хилтон». Она также оказалась учебной, людей вывели к театру «Глобус» и вскоре запустили в здание.

После трагических событий в Кемерово в Новосибирске эвакуации зданий с большой проходимостью происходят регулярно. Но было среди них и реальное ЧП. Вечером 12 апреля из-за возгорания масла в кафе на цокольном этаже «Сан Сити» сработала пожарная сигнализация. Учитывая статус объекта, к нему прибыло сразу 13 пожарных автомобилей. Возгорания при этом не произошло.

Все новости региона
 Настя Ивлеева объяснила, почему у нее не складывается личная жизнь
Сингапурские ученые научили роботов собирать мебель из IKEA
СМИ узнали о подготовке провокации с химическим оружием в Сирии
Итальянец унаследовал €1,5 млн, но не может их потратить
Бойня в Уэйко. Как борьба ФБР с сектой обернулась кошмаром
Американская героиня, посадившая самолет после взрыва двигателя
США опасаются реакции в случае пролета ракет над территорией РФ
США отказали во въезде приме-балерине Большого театра
СМИ: Германия просит США освободить ее от санкций против России
Спорт
«Глушаков, выходи» Московский "Спартак" неожиданно проиграл "Тосно" на своем поле в полуфинале Кубка России. После матча болельщики требовали объяснений от Дениса Глушакова
Авто
Путин назвал топливо будущего (и это не электричество) Президент России поставил точку в споре, какое топливо приоритетнее для России – и это не новомодное электричество
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Кино
Шарлиз Терон рассказала, как набирала 23 кг для роли Чтобы сыграть многодетную мать, страдающую ожирением, актрисе приходилось вставать посреди ночи и есть спагетти с сыром
Недвижимость
В каких странах есть недвижимость у чиновников и депутатов
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Леди
Дочки Веры Брежневой, Славы: с кем встречаются дети российских знаменитостей Кого выбирают дети российских знаменитостей и что мы знаем об их избранниках.
Дети
52-летний Егор Кончаловский впервые показал лицо сына Год назад режиссер второй раз стал отцом.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь