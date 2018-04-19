В Чусовом без вести пропал мужчина
20 января 2018 года Дмитрий Григорьевич Гричук 1977 года рождения выехал из деревни Казаево и пропал. До сих пор о нем ничего не известно.
20 января 2018 года Дмитрий Григорьевич Гричук 1977 года рождения выехал из деревни Казаево и пропал. До сих пор о нем ничего не известно.
На вид пропавшему 40−45 лет, рост 165−10 см. Он среднего телосложения, волосы русые с проседью, лицо бледное опухшее, глаза серые. Особые приметы: шрамы на груди и голове.
Мужчина был одел в шапку трикотажную черного цвета, куртку темного цвета, на ногах — зимние ботинки черного цвета со шнуровкой.
Всех, кому