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12:55 (мск), источник: Новости Перми

В Чусовом без вести пропал мужчина

20 января 2018 года Дмитрий Григорьевич Гричук 1977 года рождения выехал из деревни Казаево и пропал. До сих пор о нем ничего не известно.

На вид пропавшему 40−45 лет, рост 165−10 см. Он среднего телосложения, волосы русые с проседью, лицо бледное опухшее, глаза серые. Особые приметы: шрамы на груди и голове.

Мужчина был одел в шапку трикотажную черного цвета, куртку темного цвета, на ногах — зимние ботинки черного цвета со шнуровкой.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении прикамца, просьба сообщить по телефону: 241−36−40.

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