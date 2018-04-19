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12:56 (мск), источник: Фонтанка

Ложная тревога прервала шопинг в мебельном центре «Гранд Каньона»

Посетителей гипермаркета в Выборгском районе Петербурга попросили подышать свежим воздухом 19 апреля из-за сигнала тревоги.

Источник: Фонтанка

Около полудня в залах мебельного центра «Гранд Каньон» сработала сигнализация: горожан попросили прервать разглядывание обоев и кухонных гарнитуров и покинуть здание. Об эвакуации «Фонтанке» рассказали читатели, в торговом центре учебную тревогу подтвердили.

Спасателей к первому корпусу 8-го дома на улице Шостаковича не вызывали. Сейчас мебельный центр работает в штатном режиме.

Напомним, массовые проверки систем оповещения при пожаре начались после трагедии в кемеровской «Зимней вишне», где погибли 64 человека.

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