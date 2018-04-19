В Омске перевернулась на крышу иномарка

На Левом берегу Омска произошло необычное дорожно-транспортное происшествие. На улице Вологоградской перевернулась на крышу белая «Тойота Камри». Иномарка перегородила собой часть дороги. На фото, выложенных в социальных сетях, видно, что из машины выпали пакеты с продуктами — вероятно, девушка, сидевшая за рулем, возвращалась из магазина.

Суля по тому, что она стояла рядом с машиной и разглядывала повреждения машины после аварии, сама водитель получила незначительные травмы.

Комментаторы в сообщениях под этим постом гадают, как автоледи удалось совершить такой кульбит на авто. По предварительным данным, дорога на этом участке ровная. Также нельзя списать случившееся на скользкий асфальт или плохую видимость. Все произошло днем, в ясную, солнечную погоду.