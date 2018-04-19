В Омске перевернулась на крышу иномарка
Управлявшая ей автоледи, вроде бы, не пострадали.
Управлявшая ей автоледи, вроде бы, не пострадали.
На Левом берегу Омска произошло необычное
Суля по тому, что она стояла рядом с машиной и разглядывала повреждения машины после аварии, сама водитель получила незначительные травмы.
Комментаторы в сообщениях под этим постом гадают, как автоледи удалось совершить такой кульбит на авто. По предварительным данным, дорога на этом участке ровная. Также нельзя списать случившееся на скользкий асфальт или плохую видимость. Все произошло днем, в ясную, солнечную погоду.
Причины и обстоятельства ДТП еще предстоит выяснить.