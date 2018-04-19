Воронежский облсуд утвердил реальный срок хозяину медведя-убийцы
Воронежский облсуд утвердил обвинительный приговор 49-летнему хозяину медведя, который в Семилуках растерзал 86-летнего пенсионера.
Воронежский облсуд утвердил обвинительный приговор 49-летнему хозяину медведя, который в Семилуках растерзал 86-летнего пенсионера.
В наказание Михаилу Харину в феврале было назначено 1,5 года исправительной колонии общего режима. Хозяин медведя попытался обжаловать приговор, однако Воронежский облсуд оставил решение без изменения, сообщила
Против удовлетворения жалобы Харина возражал прокурор Семилукского района Дмитрий Гаррес, лично участвовавший в процессе. Суд согласился с его позицией. Приговор хозяину медведя вступил в законную силу.
Михаила Харина признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Мужчине грозило до 6 лет лишения свободы, однако суд назначил более мягкое наказание.
Медведь из частного зоопарка 48-летнего Михаила Харина сбежал утром воскресенья, 15 октября. По данным СКР, животное смогло выбить доску в вольере (по информации «Вести-Воронеж», медведь ещё и совершил подкоп). Животное оказалось на улице Ленина и растерзало работавшего на соседнем участке 86-летнего пенсионера, тот скончался на месте. Хозяин зоопарка попытался успокоить медведя,
Выехавший на место происшествия наряд полиции был вынужден в соответствии с законом уничтожить представлявшего опасность зверя, выстрелив в него из табельного ружья. При этом жители Семилук рассказали, что медведь уже пытался сбежать из вольера
В частном зоопарке жили около 30 животных и птиц. Ранее Михаил Харин говорил журналистам «Вести-Воронеж», что медведь у него практически ручной. Животное начинало агрессировать только на пьяных людей.
Директор частного зоопарка предстал пред судом в январе 2018 года. Михаил Харин не отрицал, что вольер для питомца строил без