Воронежский облсуд утвердил реальный срок хозяину медведя-убийцы

В наказание Михаилу Харину в феврале было назначено 1,5 года исправительной колонии общего режима. Хозяин медведя попытался обжаловать приговор, однако Воронежский облсуд оставил решение без изменения, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в четверг, 19 апреля.

Против удовлетворения жалобы Харина возражал прокурор Семилукского района Дмитрий Гаррес, лично участвовавший в процессе. Суд согласился с его позицией. Приговор хозяину медведя вступил в законную силу.

Михаила Харина признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Мужчине грозило до 6 лет лишения свободы, однако суд назначил более мягкое наказание.

Медведь из частного зоопарка 48-летнего Михаила Харина сбежал утром воскресенья, 15 октября. По данным СКР, животное смогло выбить доску в вольере (по информации «Вести-Воронеж», медведь ещё и совершил подкоп). Животное оказалось на улице Ленина и растерзало работавшего на соседнем участке 86-летнего пенсионера, тот скончался на месте. Хозяин зоопарка попытался успокоить медведя, из-за чего тоже получил травмы — его увезли на «скорой». Гулявший по улице медведь попал на видео.

Выехавший на место происшествия наряд полиции был вынужден в соответствии с законом уничтожить представлявшего опасность зверя, выстрелив в него из табельного ружья. При этом жители Семилук рассказали, что медведь уже пытался сбежать из вольера из-за голода.

В частном зоопарке жили около 30 животных и птиц. Ранее Михаил Харин говорил журналистам «Вести-Воронеж», что медведь у него практически ручной. Животное начинало агрессировать только на пьяных людей.