Братчанка отсудила у автосалона 1,5 миллиона рублей за битый Volkswagen Tiguan
Женщина купила кроссовер, который был в крупном ДТП.
Женщина купила кроссовер, который был в крупном ДТП.
О собственной машине братчанка Наталья Жмакина мечтала все последние 11 лет — с того момента, как только получила права. В ее семье уже был автомобиль, но его постоянно приходилось делить с мужем. Поэтому женщина, подкопив часть суммы и взяв кредит, стала искать подходящий вариант в Интернете. Выбор пал на аккуратный с виду серебристый Volkswagen Tiguan 2013 года выпуска, на спидометре которого не было и 50 тыс. км пробега, а судя по фотографиям, еще и ни одного скола. На продажу немецкий паркетник выставлял один из иркутских автосалонов.
— Осмотрев авто и не найдя визуальных дефектов, мы подписали все документы, заплатили 1 млн 035 тыс. рублей и, получив ключи, счастливые отправились домой, — рассказывает «КП-Иркутск» Наталья Жмакина.
Но до Братска Volkswagen их просто не довез. Проехав около 250 км до города Зимы, автомобиль резко остановился прямо на трассе.
— На ходу у нас заклинило все четыре колеса, — возмущается Наталья. — Хорошо, что скорость была небольшая, иначе мы могли просто перевернуться или улететь в кювет. Остановились, звоним в автосалон. Менеджеры вызвали нам эвакуатор, и он доставил машину в местный автосервис. Чтобы дождаться итогов проверки, нам даже пришлось заночевать в Зиме.
К утру, осмотрев всю машину вдоль и поперек, механики вынесли супругам сразу несколько листков бумаги, на которых был написан список поломок. Автоэксперт тогда прямо сказал Наталье, что машина вообще не пригодна для использования, а если есть желание ее восстановить, то на ремонт придется потратить почти всю ее стоимость.
Но и это еще не все. Когда Volkswagen доставили в Братск и проверили по базам ГИБДД, то выяснилось, что он побывал в крупном ДТП в Краснодарском крае, а бывшая хозяйка продала машину всего за… 500 тыс. рублей! И вовсе не иркутскому автосалону, а другому автолюбителю. Где взял машину салон, остается загадкой.
— Возвращать деньги мне отказались, ссылаясь на то, что якобы договор
Но автоюристу Натальи Александру Шаманову почти за год разбирательств удалось доказать, что автокомпания знала о поломках машины еще до ее продажи, и суд обязал салон вернуть братчанке стоимость авто, заплатить ей штраф и компенсировать моральный вред. Общая сумма, которую теперь получит женщина, — около 1,6 млн рублей.
— О новой машине пока не думаю — деньги еще не получила, — говорит женщина. — Выплачиваю кредит плюс за стоянку каждый месяц отдаю по 1300 рублей. Volkswagen
КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА
— Прежде всего нужно было доказать, что машину продал именно этот салон, — рассказывает автоюрист Александр Шаманов. — Ведь он допустил грубое нарушение, пытаясь реализовать Volkswagen от имени бывшего собственника, поэтому скидывал вину на жительницу Краснодара. Мы это доказали и выиграли дело. Ну, а ошибка Натальи была в том, что она невнимательно посмотрела договор.