Один человек погиб, 12 пострадали в результате массового ДТП под Ростовом
Один человек погиб, 12 пострадали в результате массового ДТП под
Один человек погиб, 12 пострадали в результате массового ДТП под
Согласно информации из официальных источников, с места столкновения четырех машин и автобуса бригады «скорой помощи» Батайска забрали пятерых пострадавших.
Один из них скончался по дороге в больницу. Четверо в состоянии средней тяжести госпитализированы в ЦГБ Батайска.
Пятеро пострадавших доставлены в БСМП
Еще один участник аварии в состоянии средней степени тяжести доставлен в травмпункт ростовской городской больницы № 20. Двое пострадавших от госпитализации отказались.
Как сообщалось ранее, массовое ДТП на первом километре дороги «Западный обход города Ростова-на-Дону» произошло около 9.30.
По предварительным данным, большегруз Mercedes врезался в стоявший КамАЗ (миксер), после чего тот столкнулся с автобусом ПАЗ, а тот — с легковым автомобилем Mazda 6. В свою очередь иномарка врезалась в стоявший впереди Nissan Teana.
В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.