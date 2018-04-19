Один человек погиб, 12 пострадали в результате массового ДТП под Ростовом

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации из официальных источников, с места столкновения четырех машин и автобуса бригады «скорой помощи» Батайска забрали пятерых пострадавших.

Один из них скончался по дороге в больницу. Четверо в состоянии средней тяжести госпитализированы в ЦГБ Батайска.

Пятеро пострадавших доставлены в БСМП Ростова-на-Дону. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое, четверых — как тяжелое.

Еще один участник аварии в состоянии средней степени тяжести доставлен в травмпункт ростовской городской больницы № 20. Двое пострадавших от госпитализации отказались.

Как сообщалось ранее, массовое ДТП на первом километре дороги «Западный обход города Ростова-на-Дону» произошло около 9.30.

По предварительным данным, большегруз Mercedes врезался в стоявший КамАЗ (миксер), после чего тот столкнулся с автобусом ПАЗ, а тот — с легковым автомобилем Mazda 6. В свою очередь иномарка врезалась в стоявший впереди Nissan Teana.