В Санкт-Петербурге задержали двух потенциальных террористов

В Санкт-Петербурге задержали двух граждан среднеазиатской республики, которые хотели вступить в ряды террористов.

Молодые люди целенаправленно искали вербовщика в мессенджерах. С декабря прошлого года и до настоящего времени злоумышленники узнавали у него, как беспрепятственно покинуть Россию и попасть в тренировочный лагерь террористов.