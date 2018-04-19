В Санкт-Петербурге задержали двух потенциальных террористов
Молодые люди искали контакт с вербовщиком.
Молодые люди искали контакт с вербовщиком.
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Молодые люди целенаправленно искали вербовщика в мессенджерах. С декабря прошлого года и до настоящего времени злоумышленники узнавали у него, как беспрепятственно покинуть Россию и попасть в тренировочный лагерь террористов.
10 апреля соучастники купили билеты для вылета в другую страну. Но покинуть Россию молодые люди не успели: их задержали оперативники.