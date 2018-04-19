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13:28 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге задержали двух потенциальных террористов

Молодые люди искали контакт с вербовщиком.

Источник: Аргументы и факты

В Санкт-Петербурге задержали двух граждан среднеазиатской республики, которые хотели вступить в ряды террористов.

Молодые люди целенаправленно искали вербовщика в мессенджерах. С декабря прошлого года и до настоящего времени злоумышленники узнавали у него, как беспрепятственно покинуть Россию и попасть в тренировочный лагерь террористов.

10 апреля соучастники купили билеты для вылета в другую страну. Но покинуть Россию молодые люди не успели: их задержали оперативники.

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