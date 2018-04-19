Под Волгоградом мужчину осудили на 2,5 года колонии за поддельные купюры

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, мужчина через интернет купил 20 фальшивых банкнот. Чтобы получить их, он по инструкции, полученной от продавца, раскопал закладку с купюрами по дороге в Волгоградскую область на трассе возле стелы города Тамбова. В тайнике однако оказалось не 20, а 17 банкнот. Одну из них Авдоев подарил приятелю, ехавшему с ним на машине. Приехав в город Новоаннинский под Волгоградом он стал покупать в сетевых магазинах продукты на небольшие суммы, расплачиваясь фальшивыми деньгами. Сдачу он получал настоящими купюрами. Когда мужчина в очередной раз хотел расплатиться фальшивой банкнотой в аптеке, провизор заподозрила неладное и вызвала полицию.