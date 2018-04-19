В Волгограде обрушилось расселенное общежитие

Как сообщает «КП-Волгоград», в старом доме довоенной постройки полностью обрушилась торцевая стена и плиты перекрытия.

В администрации Волгограда подтвердили факт обрушения, заявив, что все жильцы разрушившегося дома давно получили новые квартиры и съехали из дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, поскольку ремонт здания из-за высокой степени износа был нецелесообразен.

Очевидцы утверждают, что в последнее время строение облюбовали сборщики металлолома и местные мальчишки. Также дом был пристанищем для лиц без определенного места жительства. Также волгоградцы, ставшие свидетелями обрушения, уверяют, что и остальные конструкции дома, в том числе крыша, могут в любой момент рухнуть.

По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.