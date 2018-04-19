Гибель телеведущей в лифте в Актобе: сенаторы обратились к Сагинтаеву

Источник: Nur.kz

Сенаторы в запросе на имя Бакытжана Сагинтаева попросили разобраться в ситуации с ненадлежащим контролем за состоянием лифтового оборудования, передает Sputnik Казахстан.

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Инициатором обращения стал Марат Тагимов. Он отметил, что даже в новостройках лифты нередко ломаются, а после того, как контроль над ними был передан городским жилищным инспекциям, ситуация только усугубилась.

«На местах отсутствует контроль за деятельностью компаний, осуществляющих техническое состояние лифтов, не определены требования к их деятельности, не отработан механизм сертификации лифтовых организаций», — перечислил сенатор.

Он сообщил, что за последние два года в ДЧС Астаны поступило 934 заявления об авариях в лифтах. В связи с изложенным, депутаты попросили премьер-министра наделить сотрудников жилищной инспекции полномочиями государственных инспекторов, а также стандартизировать правила проведения сертификации и установления соответствия лифтового оборудования нормам. Также парламентарии призвали создать правила обслуживания лифтов и конкретизировать требования к привлечению компаний, осуществляющих монтажные услуги.