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13:45 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

На ЕКАДе столкнулись две фуры

Огромная пробка образовалась сегодня утром на Екатеринбургской кольцевой автодороге.

Источник: Вести - Екатеринбург

На 29-ом километре трассы столкнулись две фуры. По данным ГИБДД, водитель КАМАЗа не соблюдал дистанцию, из-за чего въехал в едущий перед ним грузовик VOLVO.

В результате аварии у КАМАЗа оказалась замята кабина и передняя часть, у второго грузовика — лишь небольшие трещины на заднем бампере. Водители не пострадали.

Однако КАМАЗ не смог самостоятельно уехать с места ДТП, перегородив одну полосу для движения. Автомобилистам пришлось использовать оставшуюся часть дороги, что создало затруднения при движении.

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