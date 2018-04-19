На ЕКАДе столкнулись две фуры
Огромная пробка образовалась сегодня утром на Екатеринбургской кольцевой автодороге.
Огромная пробка образовалась сегодня утром на Екатеринбургской кольцевой автодороге.
На 29-ом километре трассы столкнулись две фуры. По данным ГИБДД, водитель КАМАЗа не соблюдал дистанцию,
В результате аварии у КАМАЗа оказалась замята кабина и передняя часть, у второго грузовика — лишь небольшие трещины на заднем бампере. Водители не пострадали.
Однако КАМАЗ не смог самостоятельно уехать с места ДТП, перегородив одну полосу для движения. Автомобилистам пришлось использовать оставшуюся часть дороги, что создало затруднения при движении.