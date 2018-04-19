На ЕКАДе столкнулись две фуры

Источник: Вести - Екатеринбург

На 29-ом километре трассы столкнулись две фуры. По данным ГИБДД, водитель КАМАЗа не соблюдал дистанцию, из-за чего въехал в едущий перед ним грузовик VOLVO.

В результате аварии у КАМАЗа оказалась замята кабина и передняя часть, у второго грузовика — лишь небольшие трещины на заднем бампере. Водители не пострадали.