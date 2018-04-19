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13:56 (мск), источник: dostup1.ru

В Снежинске семейная пара отдала ясновидящим 4 млн

По данному факту возбуждено дело о мошенничестве.

Жительница Снежинска (ЗАТО, Челябинская область) вместе с супругом заплатила за услуги «парапсихолога Варвары» более 4 млн рублей — по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

В дежурную часть полиции Снежинска обратилась 68-летняя женщина, которая рассказала, что узнала об услугах ясновидящей из передачи на одном из телеканалов. Под впечатлением от увиденного она позвонила по указанному номеру и отдала 20 тыс. рублей за «диагностику». Ясновидящая убедила пенсионеров, что им необходимо дистанционное лечение, но для этого нужноо заплатить за магические аксессуары и артефакты. В течение двух недель супруги перевели экстрасенсам более 1,25 млн рублей.

Звонки от ясновидящих поступали пенсионерам практически каждый день, их убедили в необходимости лечения в Израиле, за что было заплачено еще 1,15 млн. Через несколько дней экстрасенсы отменили поездку, а перечисленные деньги оставили себе в виде аванса и попросили перевести 430, 370 и 500 тыс. рублей. Еще 355 тыс. рублей супруги перевели, когда их убедили, что это последний платеж. После него они якобы будут здоровы и проживут долго, а потраченные на лечение деньги им вернут.

На следующий день пенсионерам по телефону сообщили, что им оформлен сертификат на 10 млн рублей, но для его получения необходимо заплатить налог 650 тыс. и 200 тыс. комиссионных в банк. После того, как супруги категорически отказались выплачивать деньги, телефонные звонки прекратились.

Осознав, что болезни не проходят, потерпевшие обратились в полицию. Они сообщили, что все переговоры с целителями проходили под давлением и угрозами, их убеждали в том, что если не оплачивать лечение, их ждет летальный исход. Также ясновидящие требовали сохранять весь процесс лечения и оплаты в тайне, чтобы обряд начал действовать. В следственном отделе ОМВД по Снежинску по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Во избежание подобных случаев, полицейские обращаются к гражданам с убедительной просьбой, не верить информации об услугах, связанных с лечением колдунами, целителями и экстрасенсами. Не стоит перезванивать по указанным телефонам и платить за сомнительные услуги.

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