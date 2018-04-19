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13:57 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Николай Сандаков впервые дал развернутые показания

Сегодня впервые дал развернутые показания в Советском районном суде бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал». Напомним, его обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и взломе электронной почты.

Сандаков продолжает отрицать причастность к преступлениям. На суде он сегодня заявил, что все дела против него сфабрикованы.

«Я сегодня впервые начал давать развернутые показания: что предшествовало моему уголовному делу, как возникло чувство неприязни ко мне со стороны Игоря Ахримеева (бывший начальник УФСБ по Челябинской области, — прим. ред.) Как они фабриковали дело. Я сегодня рассказал о том, что в какой-то момент Игорь Ахримеев решил стать губернатором Челябинской области.

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 И, конечно, моя работа в формировании определенного политического поля, мое влияние на органы местного самоуправления не могла его не раздражать, когда я ему сказал, что в этой работе я ему помогать не буду. Хотя до этого мы были товарищами. После этого началось уголовное преследование, фабрикация доказательств и все, что за этим последовало", — говорит Сандаков.

Сегодня стороны успели обсудить один из эпизодов уголовного дела. Как утверждает обвинение, 9 июля 2011 года бывший вице-губернатор встречался с Евгением Тарасовым в ресторане «Кузнецкий дворик», где вымогал у него деньги. Однако Сандаков утверждает, что в это время он находился в другом месте.

«Мы уже представили массу доказательств, что этого не то, что не было, а и быть не могло. То есть я находился за 200 км от этого места, это подтверждают свидетельские показания. Биллинги моего телефона, путевой лист моего водителя.

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Справка с базы отдыха, на которой мы находились, фотографии с, где мы праздновали день рождения одного из родственников. То есть за 2000 км как раз в это самое время я не мог находиться вместе с Тарасовым и Цыбко. Мы сегодня моими показаниями этот момент закрепили. А это основной эпизод моего первого обвинения", — продолжает он.

В прокуратуре же утверждают, что свидетельства, подтверждающие, что Сандаков был в ресторане «Грузинский дворик» есть, и сторона обвинения попытается это доказать.

«Сандаков выдвинул версию о том, что все уголовные дела в отношении него были возбуждены по политически мотивам. В частности, из-за конфликта с Ахримеевым. Кроме того, он заявил, что причины дела в отношении него — это давление с целью дачи показаний в отношении Цыбко. Но это его версия. Конечно, он не может признать, что совершил преступления. Он ищет виноватых вокруг», — комментирует старший прокурор отдела гособвинителей главного судебного управления областной прокуратуры Екатерина Голубенкова.

Следующее заседание суда состоится 24 апреля.

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