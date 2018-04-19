Николай Сандаков впервые дал развернутые показания
Сегодня впервые дал развернутые показания в Советском районном суде бывший
Сегодня впервые дал развернутые показания в Советском районном суде бывший
Сандаков продолжает отрицать причастность к преступлениям. На суде он сегодня заявил, что все дела против него сфабрикованы.
«Я сегодня впервые начал давать развернутые показания: что предшествовало моему уголовному делу, как возникло чувство неприязни ко мне со стороны Игоря Ахримеева (бывший начальник УФСБ по Челябинской области, — прим. ред.) Как они фабриковали дело. Я сегодня рассказал о том, что в
И, конечно, моя работа в формировании определенного политического поля, мое влияние на органы местного самоуправления не могла его не раздражать, когда я ему сказал, что в этой работе я ему помогать не буду. Хотя до этого мы были товарищами. После этого началось уголовное преследование, фабрикация доказательств и все, что за этим последовало", — говорит Сандаков.
Сегодня стороны успели обсудить один из эпизодов уголовного дела. Как утверждает обвинение, 9 июля 2011 года бывший
«Мы уже представили массу доказательств, что этого не то, что не было, а и быть не могло. То есть я находился за 200 км от этого места, это подтверждают свидетельские показания. Биллинги моего телефона, путевой лист моего водителя.
Справка с базы отдыха, на которой мы находились, фотографии с, где мы праздновали день рождения одного из родственников. То есть за 2000 км как раз в это самое время я не мог находиться вместе с Тарасовым и Цыбко. Мы сегодня моими показаниями этот момент закрепили. А это основной эпизод моего первого обвинения", — продолжает он.
В прокуратуре же утверждают, что свидетельства, подтверждающие, что Сандаков был в ресторане «Грузинский дворик» есть, и сторона обвинения попытается это доказать.
«Сандаков выдвинул версию о том, что все уголовные дела в отношении него были возбуждены по политически мотивам. В частности,
Следующее заседание суда состоится 24 апреля.