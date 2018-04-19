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14:15 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростове в торговом центре подрались охранник и посетитель

Полицейские проводят проверку после сообщения о драке на парковке между охранником и посетителем одного из торговых центров в Ростове.

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В социальных сетях появилось видео, на котором дерутся мужчины — предположительно, охранник ТЦ бьет посетителя магазина.

«К нам поступило сообщение об этом. Сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего» , — сообщили Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

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