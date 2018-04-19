В Ростове в торговом центре подрались охранник и посетитель
Полицейские проводят проверку после сообщения о драке на парковке между охранником и посетителем одного из торговых центров в Ростове.
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Полицейские проводят проверку после сообщения о драке на парковке между охранником и посетителем одного из торговых центров в Ростове.
В социальных сетях появилось видео, на котором дерутся мужчины — предположительно, охранник ТЦ бьет посетителя магазина.
«К нам поступило сообщение об этом. Сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего» , — сообщили Юга.ру в