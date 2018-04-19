Подробности дел Мазурка и Чермита озвучили в ФСБ

Сотрудники Управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю совместно с прокуратурой и Главным управлением МВД региона задокументировали противоправную деятельность Чермита, превысившего должностные полномочия при выдаче коммерческой организации разрешения на строительство многоквартирного жилого комплекса на территории курорта.

Материальный ущерб участникам долевого строительства составил более 400 миллионов рублей.

Следственным отделом в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

По местам его жительства и работы проведены обыски, сам чиновник задержан в порядке статьи 91 УПК России с последующим избранием меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выявили в ФСБ и причастность заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Краснодара Игоря Мазурка к выдаче в период с 2014 года по 2015 год шести разрешений на строительство на земельных участках, расположенных в границах археологических памятников федерального значения — «Городище «ТЭЦ», «Селище «Пашковское 2» и «Могильник городища на дубинке». Сделал он это без согласования с управлением государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края.

Невосполнимый вред памятникам истории и культуры оценили в сумму около 8 миллионов рублей.

Чиновника обвиняют по статье «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства».

Проведены обыски по месту жительства Мазурка и в департаменте архитектуры и градостроительства. Изъята документация, касающаяся незаконной выдачи разрешений на строительство и проведения соответствующих работ.

С учетом собранных доказательств Мазурок задержан следователем в установленном законом порядке, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.