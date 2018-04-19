В Перми нашли тело мужчины, пропавшего месяц назад

В Перми на улице Промышленной обнаружено тело 23-летнего мужчины, который с 17 марта 2018 года значился пропавшим без вести.

Как сообщил «АиФ-Прикамье» источник в правоохранительных органах, на следах мужчины нет признаков насильственной смерти. По предварительным данным, смерть наступила из-за болезни. Точную причину гибели установит судебно-медицинская экспертиза.