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14:16 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми нашли тело мужчины, пропавшего месяц назад

Причину смерти установит экспертиза.

В Перми на улице Промышленной обнаружено тело 23-летнего мужчины, который с 17 марта 2018 года значился пропавшим без вести.

Как сообщил «АиФ-Прикамье» источник в правоохранительных органах, на следах мужчины нет признаков насильственной смерти. По предварительным данным, смерть наступила из-за болезни. Точную причину гибели установит судебно-медицинская экспертиза.

Как рассказали знакомые молодого человека, его нашли случайно, во время уборки на территории промышленного предприятия. При этом источник сообщает, что по данным билинга, последний раз телефон пропавшего подавал сигналы с улицы Промышленной.

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