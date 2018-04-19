Житель Соликамска своровал электричества на 350 тысяч

Как сообщает «Пермэнерго», на корпусе счетчика имелась трещина, измеренный ток и полная мощность цепи напряжения прибора учета фазы «С» существенно превышали паспортные значения. Расход по показаниям не соответствовал фактическому потреблению электричества.

Объем похищенной электроэнергии превысил 96 тысяч киловатт-часов. Сумма ущерба составила почти 350 тысяч рублей. После проверки в полицию было направлено заявление.

Когда нарушитель будет пойман, ему грозит штраф до 15 тысяч рублей. Если вором окажется должностное или юридическое лицо, сумма штрафа поднимется до 200 тысяч рублей. При этом должностное лицо могут уволить.