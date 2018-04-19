Житель Соликамска своровал электричества на 350 тысяч
При проверке счетчика в магазине специалисты обнаружили трещину на корпусе прибора и следы
При проверке счетчика в магазине специалисты обнаружили трещину на корпусе прибора и следы
Как сообщает «Пермэнерго», на корпусе счетчика имелась трещина, измеренный ток и полная мощность цепи напряжения прибора учета фазы «С» существенно превышали паспортные значения. Расход по показаниям не соответствовал фактическому потреблению электричества.
Объем похищенной электроэнергии превысил 96 тысяч
Когда нарушитель будет пойман, ему грозит штраф до 15 тысяч рублей. Если вором окажется должностное или юридическое лицо, сумма штрафа поднимется до 200 тысяч рублей. При этом должностное лицо могут уволить.
При крупных размерах хищения электроэнергии потребитель несет уголовную ответственность: штраф, исправительные работы или лишение свободы на срок до трех лет.