Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В России внезапно найдены миллионы тонн золота
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Прокуратура разрешила школьникам не носить форму
Власти отреагировали на слова Трампа о схватке с русскими в Сирии
Скандал: новое фальшивое порно со знаменитостями
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
"Честь кончилась": ответ офицерам ВСУ решившим вернуться в Крым
Познер о Трампе: «Это катастрофа для США»
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Рекорд Кросби помог «Питтсбургу» разгромить «Филадельфию» в КС
Россиянин поучаствовал в массовой драке в матче Кубка Стэнли
Игорь Верник окунул Аглаю Тарасову лицом в именинный торт
6 рыжих звезд, которые на самом деле не рыжие (фото)
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
Скандал: новое фальшивое порно со знаменитостями
Из космоса пришел загадочный снимок (фото)
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
15:23 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крыму обезвредили 50-килограммовый снаряд

Авиабомбу нашли в Ленинском районе.

На Крымском полуострове успешно прошла операция по ликвидации 50-килограммового снаряда. Взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны обнаружили на пустыре в селе Фонтаны Ленинского района.

— Сотрудники Специального морского отряда идентифицировали найденный предмет как фугасную авиационную бомбу немецкого производства весом 50 килограммов, — сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым, — снаряд извлекли, погрузили на специальный автомобиль и доставили на полигон.

На этой специальной площадке профессиональные саперы-пиротехники и уничтожили взрывоопасную находку. Операция прошла гладко, без каких либо чрезвычайных обстоятельств.

Крымские спасатели напоминают жителям и гостям полуострова, что при обнаружении предмета, который похож на взрывоопасный, нужно немедленно позвонить в службу спасения или обратиться в полицию.

Все новости региона
 Беременных женщин предложили штрафовать за алкоголь и сигареты
Трамп рассказал о схватке с «русскими солдатами» в Сирии
СМИ узнали о подготовке провокации с химическим оружием в Сирии
Как найти самых далеких предков и составить свою родословную
Порошенко назвал основание Москвы «опрометчивым решением»
Бойня в Уэйко. Как борьба ФБР с сектой обернулась кошмаром
Китай решил сотрудничать с Россией вопреки западным санкциям
США опасаются реакции в случае пролета ракет над территорией РФ
Американская героиня, посадившая самолет после взрыва двигателя
Спорт
«Глушаков, выходи» Московский "Спартак" неожиданно проиграл "Тосно" на своем поле в полуфинале Кубка России. После матча болельщики требовали объяснений от Дениса Глушакова
Авто
Путин назвал топливо будущего (и это не электричество) Президент России поставил точку в споре, какое топливо приоритетнее для России – и это не новомодное электричество
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Недвижимость
Фигурист Жулин решил продать свою квартиру
Цены на хостелы резко взлетели на майские праздники
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
5 городов, где недвижимость дорожает быстрее всего
Леди
Дочки Веры Брежневой, Славы: с кем встречаются дети российских знаменитостей Кого выбирают дети российских знаменитостей и что мы знаем об их избранниках.
Дети
52-летний Егор Кончаловский впервые показал лицо сына Год назад режиссер второй раз стал отцом.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь