В Крыму обезвредили 50-килограммовый снаряд

На Крымском полуострове успешно прошла операция по ликвидации 50-килограммового снаряда. Взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны обнаружили на пустыре в селе Фонтаны Ленинского района.

— Сотрудники Специального морского отряда идентифицировали найденный предмет как фугасную авиационную бомбу немецкого производства весом 50 килограммов, — сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым, — снаряд извлекли, погрузили на специальный автомобиль и доставили на полигон.

На этой специальной площадке профессиональные саперы-пиротехники и уничтожили взрывоопасную находку. Операция прошла гладко, без каких либо чрезвычайных обстоятельств.