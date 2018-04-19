В Крыму обезвредили 50-килограммовый снаряд
Авиабомбу нашли в Ленинском районе.
Авиабомбу нашли в Ленинском районе.
На Крымском полуострове успешно прошла операция по ликвидации 50-килограммового снаряда. Взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны обнаружили на пустыре в селе Фонтаны Ленинского района.
— Сотрудники Специального морского отряда идентифицировали найденный предмет как фугасную авиационную бомбу немецкого производства весом 50 килограммов, — сообщает
На этой специальной площадке профессиональные
Крымские спасатели напоминают жителям и гостям полуострова, что при обнаружении предмета, который похож на взрывоопасный, нужно немедленно позвонить в службу спасения или обратиться в полицию.