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15:03 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омске горела квартира, в которой погибли два человека

По неподтвержденной информации, оба были инвалидами.

Беда случилась сегодня, 19 апреля, ранним утром в городке Нефтяников. Около 7 часов утра жители хрущевки на улице Нефтезаводская, 38 заметили дым, поваливший из квартиры на первом этаже. На место сразу же взывали пожарных. Спасателям удалось в считанные минуты ликвидировать возгорание, но, как сообщают очевидцы, жильцов квартиры не смогли спасти — женщина погибла на месте, а мужчину вынесли из квартиры, но вскоре он скончался.

По неподтвержденной информации, оба погибших были инвалидами и не могли ходить, потому и не спаслись. О причине происшествия на данный момент информации нет.

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