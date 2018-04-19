В Омске горела квартира, в которой погибли два человека

Беда случилась сегодня, 19 апреля, ранним утром в городке Нефтяников. Около 7 часов утра жители хрущевки на улице Нефтезаводская, 38 заметили дым, поваливший из квартиры на первом этаже. На место сразу же взывали пожарных. Спасателям удалось в считанные минуты ликвидировать возгорание, но, как сообщают очевидцы, жильцов квартиры не смогли спасти — женщина погибла на месте, а мужчину вынесли из квартиры, но вскоре он скончался.