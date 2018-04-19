Власти назвали причину пожара в центре Ростова-на-Дону летом прошлого года

Источник: РИА Новости

В августе 2017 года занимавший на тот момент пост начальника регионального МЧС Валерий Синьков назвал основной версией крупного пожара занесение постороннего источника зажигания. Местные жители неоднократно утверждали, что считают причиной пожара поджог, ростовчане также сообщали о «черных риелторах», которые угрожали им в ответ на отказ продать свои земельные участки. В январе ростовская полиция сообщила, что не нашла доказательств поджога в деле о крупном пожаре в центре города.

«Предполагаемой причиной пожара послужило загорание горючих материалов от источника пламенного горения — поджог, а также аномальные погодные условия и шквалистый ветер», — сказал он.

Выплаты материальной и финансовой помощи произведены в размере около 102 миллионов рублей. В настоящее время по факту пожара расследуется уголовное дело.