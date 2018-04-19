10 крупных ТЦ Ростовской области закрыты из-за нарушений пожарной безопасности

«Всего проверено около 1 тыс. объектов массового скопления людей. По 84% выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Оперативно устранены около 700 нарушений, по другим нарушениям выданы предписания. К административной ответственности привлечены 123 должностных и 33 юридических лица», — сказал он.

В Ростовской области работает 30 крупных ТЦ вместимостью до 14 тысяч человек. При этом нарушения техники пожарной безопасности выявлены в 29 торговых центрах. Часть торговых площадок смогла оперативно устранить недочеты, часть же приостановила свою деятельность. Так, по решению суда уже приостановлена деятельность 9 объектов в Ростове и Новочеркасске, в Аксае власти наложили временный запрет на работу до решения суда, на очереди еще пять объектов.