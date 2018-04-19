10 крупных ТЦ Ростовской области закрыты из-за нарушений пожарной безопасности
Из 30 донских ТЦ только один соблюдал требования пожарной безопасности.
Из 30 донских ТЦ только один соблюдал требования пожарной безопасности.
Итоги проверки пожарной безопасности во всех крупных
«Всего проверено около 1 тыс. объектов массового скопления людей. По 84% выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Оперативно устранены около 700 нарушений, по другим нарушениям выданы предписания. К административной ответственности привлечены 123 должностных и 33 юридических лица», — сказал он.
В Ростовской области работает 30 крупных ТЦ вместимостью до 14 тысяч человек. При этом нарушения техники пожарной безопасности выявлены в 29 торговых центрах. Часть торговых площадок смогла оперативно устранить недочеты, часть же приостановила свою деятельность. Так, по решению суда уже приостановлена деятельность 9 объектов в Ростове и Новочеркасске, в Аксае власти наложили временный запрет на работу до решения суда, на очереди еще пять объектов.