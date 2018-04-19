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16:36 (мск), источник: "Российская газета"

В Самаре огласили приговор семерым сторонникам «ИГ»

В Самаре Приволжский окружной военный суд вынес приговор семерым участникам бандгруппы, которая входила в запрещенную в России международную террористическую организацию ИГИЛ.

В пресс-службе суда «РГ» уточнили, что двое подсудимых получили по 16 лет колонии строгого режима. Еще пятерым дали по 12 лет колонии строгого режима. Кроме того, согласно приговору, все они должны будут заплатить штраф в размере 350 тысяч рублей каждый.

Подсудимым предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Организация террористического сообщества и участие в нем», «Незаконное изготовление оружия», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Также двое участников группы были признаны виновными по статье «Террористический акт».

Напомним, что членов группировки задержали 7 февраля 2016 года в Екатеринбурге. ФСБ выяснило, что они готовили теракты в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области. В квартирах, где проживали задержанные, оперативники обнаружили лабораторию по изготовлению взрывных устройств, а также сами взрывчатые вещества и электродетонаторы. Кроме того, в арсенале террористов было огнестрельное оружие и гранаты.

Справка «РГ»

В декабре 2014 года Верховный суд РФ признал террористическими международные организации ИГИЛ и «Фронт ан-Нусра», запретив их деятельность на территории страны. Таким образом был удовлетворен иск Генеральной прокуратуры России. В связи с этим любое участие в деятельности ДАИШ и «Фронта ан-Нусра» на территории России считается уголовным преступлением.

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