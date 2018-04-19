В Китае раскрыли крупную криптовалютную аферу

Источник: РИА Новости

ПЕКИН, 19 апр — РИА Новости. Полиция китайской провинции Шэньси задержала девять человек, раскрыв преступную аферу с криптовалютой на 86 миллионов юаней (13 миллионов долларов), передает Центральное телевидение КНР.

Жертвами аферы менее чем за три недели стали порядка 13 тысяч человек — те, кто поверил в обещания мошенников о возврате крупных денежных сумм в результате присоединения к криптовалютной пирамиде. Афера затронула людей в 31 провинции страны.

Организаторы мошеннической схемы с 28 марта на различных мероприятиях по всей стране предлагали доверчивым инвесторам покупать криптовалюту Datang Coin (DBTC). Первоначальный вклад составлял 3 миллиона юаней (около 480 тысяч долларов), в этом случае аферисты обещали, что вкладчики смогут зарабатывать до 80 тысяч юаней (13 тысяч долларов) в день.

Мошенники действовали настолько убедительно, что 20 марта государственная газета China Daily написала статью о «церемонии запуска криптовалюты DBTC» в городе Сиань.

В ходе расследования выяснилось, что этой криптовалюты никогда не существовало. Мошенники заплатили 30 тысяч юаней (около 4,8 тысячи долларов) иностранному гражданину, чтобы он выдавал себя за главу подставной компании-пустышки, якобы расположенной в Гонконге. Точное имя и гражданство иностранного «главы компании» неизвестно.